'El Hijo de la Leyenda' no podrá ser detenido a su llegada a México

El titular de la Fiscalía General de la República (FGR) de México, Alejandro Gertz Manero, expuso este domingo que los abogados del boxeador mexicano Julio César Chávez Jr., detenido en Estados Unidos por presuntos nexos con el Cartel de Sinaloa, han presentado cinco o seis amparos para que cuando sea extraditado a territorio mexicano no pueda ser detenido.



"Nos han presentado, no sé si cinco o seis amparos por cuenta de esta persona (Chávez) para que se le ponga en libertad en cuanto llegue a México. Abogados en México están pidiendo, solicitando, un amparo para que no se le detenga", dijo Gertz Manero durante la conferencia de prensa por la presentación de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en Ciudad de México.

"Hemos negado el amparo porque no procede, porque nosotros no lo tenemos en nuestro poder", añadió.



El titular de la FGR explicó que desde 2023 "esa persona (Chávez) entró a los Estados Unidos con el conocimiento de las autoridades americanas, con una visa de turista que le aceptaron. Ellos sabían perfectamente que había esa orden de aprehensión".



"Se estableció y se casó en los Estados Unidos, actuaba libre y absolutamente en territorio americano y ha estado ahí mientras nosotros hemos estado haciendo, desde esa fecha hasta el día de hoy, el requerimiento para que nos los entreguen", añadió.



Gertz Manero dijo que el abogado de Chávez "señaló públicamente que el día lunes, mañana, van a tener un audiencia, y de lo que salga de esa audiencia vamos a tener preparada toda la información".



Chávez Jr., de 39 años, fue detenido el jueves pasado en Estados Unidos y será deportado a México. La detención se dio luego de que el sábado pasado el pugilista perdiera en una pelea en Anaheim (EE.UU.) ante Jake Paul.



El Gobierno estadounidense lo acusa de tener nexos con el Cartel de Sinaloa, además de no contar con documentos para estar de forma legal en el país.

Chávez Jr. entró legalmente a EE.UU. en agosto de 2023 con una visa hasta febrero de 2024 y dos meses después solicitó la residencia permanente en el país, pero le fue negada.



A pesar de que en diciembre de 2024 fue declarado “una grave amenaza para la seguridad pública” del país, al final las autoridades de EE.UU. determinaron que su caso no era prioritario y no fue arrestado en ese momento.



Sin embargo, tras “múltiples declaraciones fraudulentas” en su solicitud para convertirse en residente permanente, se le inició un proceso por el que será deportado a México.



El viernes, el rotativo mexicano Reforma publicó que accedió a una investigación de la FGR en la que Chávez Jr. es descrito como un “esbirro” de Néstor Ernesto Pérez Salas, “El Nini”, uno de los líderes del cártel y quien supuestamente le daba órdenes al boxeador para golpear como costales de boxeo a sus subordinados que incurrían en fallas que pudieran delatarlos.