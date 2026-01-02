Amanda Serrano se ratifica como la mejor boxeadora del mundo

EFE

La púgil puertorriqueña Amanda Serrano defendió este sábado con éxito sus títulos de peso pluma de las 126 libras (57 kilos) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo al derrotar por decisión unánime a la mexicano-estadounidense Reina Téllez.



Los tres oficiales le dieron a Serrano la victoria en el combate celebrado en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan, con tarjetas de 98-92, 97-93 y 97-93. Amanda Serrano libra batalla sangrienta y logra el título indiscutido

Tras la reyerta, Serrano, quien mejoró su marca a 48-4-1, felicitó a Téllez por "ser una gran guerrera", pues se fajó y se atrevió a irse a la distancia a pesar de que solo tuvo tres semanas para preparar el combate.



Téllez, quien sufrió su primera derrota en 15 peleas (13-1-1), sustituyó a última hora a Erika Cruz, quien originalmente estaba pautada para enfrentar a Serrano en una esperada revancha, pero fue descartada tras arrojar un resultado atípico por clenbuterol en una prueba realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje.



A pesar de esto, Téllez le hizo una gran pelea a la veterana boxeadora, y hasta le provocó una gran hinchazón en el lado derecho de su rostro, mayormente en su ojo con un notable morado.



Además, fue la primera vez que Téllez peleaba en asaltos de tres minutos, tiempo ya dominado por Serrano desde hace varios años.

The feather weight division STILL runs through Amanda Serrano after win #48 🏆😤👑#SerranoTellez ▪️ pic.twitter.com/FeU7tDkkT8 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) January 4, 2026

El combate más reciente de Téllez fue en septiembre pasado en Orlando, Florida (EE.UU.), donde completó la distancia de ocho asaltos.



Serrano, por su parte, aún está a un nocaut para empatar el récord de anestesiados en el boxeo femenino de la expúgil estadounidense Christie Martin, con 32.