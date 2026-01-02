Publicación: domingo 4 de enero de 2026

EFE

Amanda Serrano se ratifica como la mejor boxeadora del mundo

El 2026 inició de manera perfecta para la puertorriqueña

La púgil puertorriqueña Amanda Serrano defendió este sábado con éxito sus títulos de peso pluma de las 126 libras (57 kilos) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo al derrotar por decisión unánime a la mexicano-estadounidense Reina Téllez.

Los tres oficiales le dieron a Serrano la victoria en el combate celebrado en el coliseo Roberto Clemente, en San Juan, con tarjetas de 98-92, 97-93 y 97-93.

Amanda Serrano libra batalla sangrienta y logra el título indiscutido

La puertorriqueña Amanda Serrano se convirtió en campeona indiscutida en la división de los pesos pluma.
Derrotó a la mexicana Erika Cruz por decisión unánime con tarjetas 98-92, 98-92 y 97-93 para quedarse con el título que le faltaba.
En juego estuvo la fajilla de la Asociación Mundial de Boxeo de la división
Fue una batalla dura y sangrienta que no tuvo espacio para respetos entre las dos boxeadoras. Desde el primer episodio intercambiaron metralla.
Un choque de cabezas le produjo un sangrado severo a la mexicana en el tercer episodio
Ambas peleadoras superaron los 900 golpes lanzados en los 10 episodios que duró el combate
Serrano terminó por imponerse, con mejor forma, en los rounds 3, 7 y 9.
Al final del combate subió al ring Katie Taylor, otra campeona indiscutida
Se habla de que el choque siguiente será entre ambas peleadoras a mediados de año.

Tras la reyerta, Serrano, quien mejoró su marca a 48-4-1, felicitó a Téllez por "ser una gran guerrera", pues se fajó y se atrevió a irse a la distancia a pesar de que solo tuvo tres semanas para preparar el combate.

Téllez, quien sufrió su primera derrota en 15 peleas (13-1-1),  sustituyó a última hora a Erika Cruz, quien originalmente estaba pautada para enfrentar a Serrano en una esperada revancha, pero fue descartada tras arrojar un resultado atípico por clenbuterol en una prueba realizada por la Asociación Voluntaria Antidopaje.

A pesar de esto, Téllez le hizo una gran pelea a la veterana boxeadora, y hasta le provocó una gran hinchazón en el lado derecho de su rostro, mayormente en su ojo con un notable morado.

Además, fue la primera vez que Téllez peleaba en asaltos de tres minutos, tiempo ya dominado por Serrano desde hace varios años.

El combate más reciente de Téllez fue en septiembre pasado en Orlando, Florida (EE.UU.), donde completó la distancia de ocho asaltos.

Serrano, por su parte, aún está a un nocaut para empatar el récord de anestesiados en el boxeo femenino de la expúgil estadounidense Christie Martin, con 32.

