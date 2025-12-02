Ferland Mendy se vuelve a lesionar

Redacción FOX Deportes

El Real Madrid ha reportado la baja de Ferland Mendy, lo que marca su segunda lesión de la temporada y la quinta en un año.

El club compartió este martes 2 de diciembre el parte médico del defensa:

“Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Ferland Mendy por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Pendiente de evolución”.

Se estima que una lesión de esta magnitud tome alrededor de tres semanas en sanar, por lo que el francés se perdería los cinco partidos que restan de 2025.