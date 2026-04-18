Penta tocó la gloria y retuvo el campeonato intercontinental

Hiram Marín

En WrestleMania 42, Penta firmó una de las actuaciones más impactantes de su carrera al retener el Campeonato Intercontinental en una brutal lucha de escaleras.

El combate reunió a seis competidores de alto riesgo en el Allegiant Stadium, con un ritmo frenético desde el primer minuto. La estipulación obligaba a subir por el título, lo que convirtió cada instante en una guerra aérea. Desde el inicio, la lucha apuntó a robarse la noche.

Los rivales de Penta fueron Rey Mysterio, Dragon Lee, JD McDonagh, Rusev y Je'Von Evans. La mezcla de estilos elevó el espectáculo, con vuelos, castigos sobre escaleras y secuencias encadenadas que mantuvieron al público al límite. Cada participante tuvo momentos de dominio en una lucha sin respiro. El caos fue constante dentro y fuera del ring.

Entre los momentos más destacados, se vieron maniobras espectaculares desde lo alto de las escaleras y combinaciones con el entorno metálico. Rey Mysterio adaptó su clásico 619 usando una escalera como impulso, mientras otros competidores arriesgaron el físico en impactos de alto calibre. Je’Von Evans también brilló con movimientos aéreos que encendieron a la afición. La lucha se convirtió en un auténtico festival de castigo y creatividad.

El desenlace llegó cuando Penta aprovechó el caos para ejecutar castigos decisivos con ayuda de la escalera y dejar fuera de combate a sus rivales directos. Finalmente, el mexicano escaló y descolgó el campeonato para sellar la victoria y la defensa exitosa. Con ello, reafirmó su reinado en una de las mejores luchas del evento. Penta no solo retuvo: consolidó su estatus como figura clave en WWE.