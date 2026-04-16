Noche de sorpresas al arrancar Wrestlemania 42

Hiram Marín

La primera noche de WrestleMania 42 arrancó en Allegiant Stadium con el espectáculo característico de WWE y con John Cena como anfitrión, encargado de abrir la velada y mantener el hilo del evento. Ante más de 50 mil aficionados, la cartelera entregó combates de alto impacto y varios giros narrativos que marcaron el rumbo de las rivalidades rumbo a la segunda noche.

El evento estelar tuvo como protagonista a Cody Rhodes, quien logró retener el campeonato tras imponerse a Randy Orton en un combate intenso y lleno de interferencias y momentos caóticos. Rhodes resistió los embates del 'Viper' y capitalizó el momento decisivo para sellar la victoria, manteniéndose en la cima de la empresa.

Sin embargo, la historia no terminó con el conteo de tres. Tras el combate, Orton desató un ataque que dejó claro que la rivalidad sigue viva y lejos de resolverse, sembrando la expectativa de una continuación en los próximos eventos. La agresión posterior reforzó el tono personal del conflicto entre ambos, uno de los ejes narrativos más fuertes del fin de semana.

En el resto de la función, destacó el triunfo de Liv Morgan, quien se convirtió en nueva campeona mundial femenina tras derrotar a Stephanie Vaquer. Además, Gunther venció a Seth Rollins con ayuda externa, mientras que Jacob Fatu superó a Drew McIntyre en una lucha sin sanción. También hubo cambio de campeonas en parejas femeninas y un combate de apertura lleno de espectáculo con figuras como LA Knight y Logan Paul.

Así, la primera noche dejó emociones, títulos en juego y una narrativa que sigue abierta, con el foco principal en el conflicto entre Rhodes y Orton. Con el anfitrión Cena como hilo conductor, WrestleMania 42 cumplió en su arranque y dejó el escenario listo para una segunda noche cargada de expectativas.