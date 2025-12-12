John Cena tuvo un agridulce adiós a los cuadriláteros

Hiram Marín

La última lucha de John Cena terminó en derrota ante Gunther, pero el resultado fue apenas un detalle frente al peso del momento.

El combate fue físico, áspero y simbólico, con un campeón dominante enfrentando a una leyenda en su despedida. Cada golpe pareció cargar años de historia, sacrificio y resiliencia acumulados en una carrera irrepetible.

El público reunido en Washington entendió desde el primer minuto que no asistía a una lucha más, sino a un adiós. Y Cena, con el rostro marcado y la mirada firme, luchó como si el tiempo no existiera.

Gunther hizo lo suyo, implacable, respetuoso y consciente del escenario que pisaba. No hubo concesiones ni sentimentalismo dentro del ring, solo la dureza que define su reinado.

The GOAT.



There will never be another John Cena! 🥹 pic.twitter.com/8dT8jUQjma — WWE (@WWE) December 14, 2025

Cena resistió, cayó, se levantó y volvió a caer, fiel a la narrativa que construyó durante décadas. Cuando Cena 'tapeó', no hubo abucheos, solo una ovación profunda y sostenida.

La derrota selló el combate, pero elevó el momento a algo más grande que un resultado.

Tras la lucha, el ring se transformó en un espacio de reconocimiento y memoria. CM Punk fue el primero en acercarse y colocar su cinturón frente a Cena, en señal de respeto absoluto.

Cody Rhodes hizo lo mismo, entendiendo que ese gesto hablaba más fuerte que cualquier promo. Los títulos no cambiaron de manos, pero sí de significado, convertidos en homenajes silenciosos.

El mensaje fue claro: las generaciones que siguieron reconocen al hombre que abrió el camino. Varios luchadores tomaron la palabra, compartiendo testimonios cargados de gratitud y admiración.

Hablaron del compañero, del líder de vestidor y del profesional incansable. Cada historia añadía una capa más a la figura de Cena, lejos del personaje y cerca de la persona.

El público respondió con cánticos, aplausos y una emoción que se sentía en cada rincón de la arena. Era una despedida colectiva, construida entre recuerdos y respeto mutuo.

Finalmente, John Cena se quedó solo en el centro del ring. Se quitó los arreos con calma, como quien deja una parte de sí en ese cuadrilátero.

Agradeció al público, con la voz quebrada y el gesto sincero, sin necesidad de grandes palabras. Miró alrededor, absorbió el momento y levantó la mano por última vez. No fue el final de un personaje, sino el cierre digno de una era.