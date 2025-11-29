John Cena se despide, mucho más que un luchador

Hiram Marín

Llegó el día. El 17 veces campeón de WWE, John Cena, se despedirá este sábado 13 de diciembre en la Capital One Arena de Washington, D.C. en la cartelera de Saturday Night Main Event.

2025 fue un año intenso para 'El Marine', que pasó de técnico a rudo, de rudo a villano y de villano nuevamente a héroe, para comenzar con un torneo en el que se definiría a su último rival, que será en esta ocasión: Gunther.

Durante este año, Cena se enfrentó a sus grandes rivales: Randy Orton, CM Punk, Brock Lesnar, Cody Rhodes, etc. Faltaron Edge y Alberto del Río, uno por estar en otra empresa y el mexicano por estar en un reality en su país.

John Cena se convirtió en un icono para WWE. Su carisma y espectacularidad lo llevó a ser uno de los favoritos y en su momento uno de los más odiados.

Desde su primera aparición en 2002, hasta su más reciente combate en 2025, Cena ha mostrado profesionalismo y carisma, mismo que lo llevaron a Hollywood, donde la gente también lo reconoce como un actor competente.

Este sábado sonará por última vez el himno generacional llamado "You can't see me", que además se hizo su identidad y que es sin duda una pieza que se reconoce en todo el mundo.

La mano sobre la cara y el ajuste de actitud se convertirán en leyendas y el mundo de la lucha libre mundial sufrirá la ausencia de una de sus grandes estrellas, quien dejará la competencia.

Seguramente aparecerá eventualmente en los shows de WWE y su lugar en el Salón de la Fama es incuestionable, porque John Cena es mucho más que un luchador.