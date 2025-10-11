John Cena perdió en su último Survivor Series

Hiram Marín

El último Survivor Series de John Cena reunió a una San Diego encendida, lista para ver si el campeón intercontinental podía sostener su legado ante Dominik Mysterio.

El inicio fue prudente, con Cena marcando el ritmo y dominando los tiempos. Dominik apostó por la velocidad y los engaños para equilibrar la balanza. Cada intercambio elevó la tensión en un duelo de generaciones.

Con el avance del combate, Cena parecía tener controlado el camino hacia la defensa del título. Resistió los primeros intentos de 619 y frenó un frog splash que pudo cambiar la noche. La experiencia del veterano se hacía evidente en cada contraataque. Dominik buscaba resquicios, pero se encontraba con un rival entero y preciso.

La noche dio un giro cuando apareció Liv Morgan, provocando confusión en ringside. La “Guerita” fingió atacar a Dominik, desatando un caos que frenó a todos por un instante. Cena cayó en la distracción sin medir el riesgo. Y fue ahí cuando Morgan atacó: un golpe bajo que dejó al campeón indefenso.

"WE ARE SO BACK!"



Dom Mysterio and Liv Morgan are match made in heaven 🥰 pic.twitter.com/jxZZwTfbva — WWE (@WWE) November 30, 2025

Dominik no dudó un solo segundo y ejecutó el 619 con contundencia. Cena cayó rendido al toque de espaldas que definió la coronación del joven retador.

El público quedó atónito por la traición que cambió el destino del combate. En su último Survivor Series, Cena cedió el título intercontinental y cerró la noche con una herida profunda.