Crown Jewel trajo muchas sorpresas en WWE
Varios campeonatos cambiaron de manos en el magno evento celebrado en Australia
WWE vivió una jornada histórica en Crown Jewel 2025, con una función marcada por giros inesperados y títulos que cambiaron de manos. En el combate estelar, Bronson Reed derrotó a Roman Reigns en un intenso Australian Street Fight, terminando con la larga racha del samoano tras resistir una Spear y sellar su triunfo con un Tsunami sobre una mesa.
La noche también consagró a Seth Rollins, quien superó a Cody Rhodes para coronarse nuevo Men’s Crown Jewel Champion. El “Visionary” aprovechó un error de su rival para aplicar el Curbstomp definitivo, consolidando su regreso al plano estelar y levantando uno de los cinturones más disputados del evento.
En la rama femenil, Stephanie Vaquer hizo historia al vencer a Tiffany Stratton y quedarse con el Women’s Crown Jewel Championship. La chilena, en su primera gran oportunidad dentro de WWE, mostró técnica y carácter, imponiendo su sello con una impecable La Tapatía que desató la ovación del público australiano.
El público también celebró el regreso triunfal de John Cena, quien venció a AJ Styles con un Attitude Adjustment desde la segunda cuerda. Además, Rhea Ripley e Iyo Sky se impusieron a las Kabuki Warriors en lucha de parejas, completando una velada que dejó claro que Crown Jewel 2025 fue una de las funciones más memorables del año.
