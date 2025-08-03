Crown Jewel trajo muchas sorpresas en WWE

Redacción FOX Deportes

WWE vivió una jornada histórica en Crown Jewel 2025, con una función marcada por giros inesperados y títulos que cambiaron de manos. En el combate estelar, Bronson Reed derrotó a Roman Reigns en un intenso Australian Street Fight, terminando con la larga racha del samoano tras resistir una Spear y sellar su triunfo con un Tsunami sobre una mesa.

La noche también consagró a Seth Rollins, quien superó a Cody Rhodes para coronarse nuevo Men’s Crown Jewel Champion. El “Visionary” aprovechó un error de su rival para aplicar el Curbstomp definitivo, consolidando su regreso al plano estelar y levantando uno de los cinturones más disputados del evento.

"I don't want to see y'all till Christmas."@WWERomanReigns said what he said 🤷 pic.twitter.com/1HvHFEA6Lq — WWE (@WWE) October 11, 2025

En la rama femenil, Stephanie Vaquer hizo historia al vencer a Tiffany Stratton y quedarse con el Women’s Crown Jewel Championship. La chilena, en su primera gran oportunidad dentro de WWE, mostró técnica y carácter, imponiendo su sello con una impecable La Tapatía que desató la ovación del público australiano.

El público también celebró el regreso triunfal de John Cena, quien venció a AJ Styles con un Attitude Adjustment desde la segunda cuerda. Además, Rhea Ripley e Iyo Sky se impusieron a las Kabuki Warriors en lucha de parejas, completando una velada que dejó claro que Crown Jewel 2025 fue una de las funciones más memorables del año.