Dennis Rodman ingresará al Salón de la Fama de WWE

Hiram Marín

La inducción de Dennis Rodman, al Salón de la Fama de WWE fue anunciada este 20 de marzo, como parte de la generación de este año en el ala de celebridades.

El reconocimiento llega tras décadas de una relación poco convencional con el entretenimiento deportivo, donde Rodman logró destacar por su impacto mediático más que por una carrera tradicional dentro del ring. Su figura fue clave para atraer miradas externas hacia la lucha libre en uno de sus momentos más competitivos.

Earlier today, it was announced by @ESPN's @ShamsCharania that @dennisrodman will be inducted into the WWE Hall of Fame! 👏👏👏



The 2026 #WWEHOF Ceremony will take place Friday, April 17 in Las Vegas as part of WrestleMania 42 week.



🔗 MORE INFO: https://t.co/h57uQLv1V1 pic.twitter.com/LjCvPZ7GWr — WWE (@WWE) March 20, 2026

Su paso por World Championship Wrestling (WCW) se dio en plena efervescencia de la industria, cuando la promoción competía directamente con WWE (conocida en ese entonces como WWF). Rodman se integró a la influyente facción New World Order (nWo), compartiendo escena con Hulk Hogan. Su personalidad encajó con la narrativa desafiante del grupo, le aportó notoriedad y cruzando la barrera entre el deporte profesional y el espectáculo televisivo.

Uno de los episodios más recordados fue su rivalidad con Karl Malone, quien también incursionó en WCW como su contraparte. Ambos trasladaron su competitividad de la NBA al ring, encabezando el combate estelar de Bash at the Beach 1998. Rodman hizo equipo con Hogan, mientras Malone se alió con Diamond Dallas Page, en un cruce que capturó la atención del público por su carácter mediático.

La inducción reconoce ese aporte único de Rodman al entretenimiento deportivo, donde su presencia ayudó a amplificar el alcance de la lucha libre en la cultura popular. Más allá de su rol como celebridad invitada, su participación dejó momentos memorables que siguen siendo referencia en la historia de WCW y de WWE.

Rodman también es parte del Salón de la Fama del Basquetbol, al que ingresó como parte de la generación de 2011.