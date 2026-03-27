Los Dallas Renegades se llevaron la guerra de Texas

Redacción FOX Deportes

Desde el arranque, este partido tenía el sello de los Dallas Renegades por todos lados. El quarterback Austin Reed aprovechó al máximo su debut en la UFL, rompiendo el récord de yardas por pase en un solo juego de temporada regular con 376. Entre su precisión como pasador y una defensa que cambió el rumbo del juego, fue una paliza 36-17 favorable a los Renegades.

El gran encuentro comenzó con fuerza. El legendario head coach de los Dallas Renegades, Bob Stoops, fungió como capitán honorario y lanzó el volado. La presencia de su antiguo líder encendió a la afición de Dallas incluso antes del kickoff.

Nolan Henderson salió como quarterback de Houston, pero duró poco. Tras una serie de tres y fuera, un pick-six y otra serie de tres y fuera, fue retirado del partido.

El quarterback titular de Dallas, Austin Reed, hizo todo lo contrario. Su primer pase como Renegade fue un bombazo de 59 yardas para Tyler Vaughns, integrante del All-UFL 2025. Dallas tuvo una gran oportunidad de anotar con un intento de gol de campo de 33 yardas de Colton Theaker, pero el balón se estrelló en el poste.

En la siguiente serie de Houston, Steven Jones Jr. anticipó una ruta hacia afuera y recorrió 30 yardas hasta la zona de anotación para el primer touchdown de Dallas en la temporada, desatando la locura entre los aficionados.

En la cuarta serie de Houston, Hunter Dekkers tomó el control como quarterback. Arrancó con un sólido cuatro de cuatro, conectando dos veces con Jalen Moreno-Cropper para un total de 20 yardas y acercando a los Gamblers a zona de gol de campo. Moreno-Cropper tuvo una gran primera mitad con cinco recepciones para 59 yardas.

No gamble here. We run Texas 😤 🏴 pic.twitter.com/6jf5s78oFh — Dallas Renegades (@UFLRenegades) March 28, 2026

John Hoyland convirtió un gol de campo de 44 yardas para poner a Houston en el marcador, acercando a los Gamblers a tres puntos.

La siguiente serie de Dallas bien pudo llamarse “la serie de Ellis Merriweather”. Merriweather fue imparable, sumando 32 yardas totales y coronando el ataque con un touchdown por recepción de tres yardas.

Dallas recuperó rápidamente el balón y volvió a anotar. Tras una jugada de más de 20 yardas con el ala cerrada Baylor Cupp, Houston fue castigado por rudeza al pasador, dejando a Dallas en zona roja.

Reed encontró a Vaughns por tercera vez en el juego, ahora en una ruta cruzada, y el receptor caminó hasta la zona de anotación. Dallas tomó el control y amplió la ventaja a 20-3 con una serie de cinco jugadas y 61 yardas.

Houston regresó a Henderson en la siguiente serie. Después de una buena jugada con Jontre Kirklin, Henderson volvió a equivocarse al lanzar su segunda intercepción de la primera mitad, ahora en manos de Shaun Wade.

La entrega de balón derivó en un gol de campo de 51 yardas de Colton Theaker, su primero acertado desde 2021.

Reed tuvo una primera mitad enorme, con 184 yardas por pase, 70% de envíos completos y dos touchdowns. Se conectó tres veces con Vaughns para 86 yardas y una anotación.

No tardó Dallas en volver a golpear en la segunda mitad. Reed conectó en ritmo con Greg Ward Jr. por el centro del campo, y éste recorrió 66 yardas sin ser tocado hasta la zona de anotación para ampliar la ventaja a 30-3.

Houston respondió de inmediato en el kickoff, con Moreno-Cropper como protagonista. Aceleró a fondo y devolvió el balón 93 yardas hasta la zona de anotación para el primer touchdown de la temporada para Houston.

Los Gamblers se la jugaron, pero no lograron convertir la jugada de dos puntos.

En la primera jugada de la siguiente serie de Dallas, Reed siguió encendido. Lanzó un pase preciso a Vaughns, quien dejó atrás a su defensor en campo abierto y convirtió la jugada en una ganancia de 42 yardas. La serie se detuvo en zona roja y Dallas se conformó con un gol de campo de 26 yardas de Theaker.

Houston alternó entre Henderson y Dekkers como quarterback. Dekkers encontró ritmo en una serie del inicio del último cuarto, conectando con Lujuan Winningham para 17 yardas y con Kirklin para una ganancia de 37.

Sin embargo, la sofocante defensa de Dallas se mantuvo firme en la línea de gol. Wade volvió a destacar al romper un pase en la zona de anotación en cuarta oportunidad.

Houston finalmente llegó a la zona de anotación por la vía ofensiva dentro de los dos minutos finales, cuando Dekkers escapó por tierra para un touchdown de tres yardas. Los Gamblers fallaron de nuevo la conversión de dos puntos y más tarde tampoco lograron convertir una cuarta y 12 para recuperar el balón.

Dekkers terminó con 227 yardas por pase y un 66% de efectividad, dejando señales alentadoras para el futuro en Houston.

Fue un debut histórico para Austin Reed, quien finalizó con tres pases de touchdown y un eficiente 65% de completos. Tyler Vaughns fue su principal objetivo, con siete recepciones para 144 yardas —marca personal— y una anotación.

Los dos principales receptores de Houston también tuvieron buenas actuaciones. Kirklin registró cuatro recepciones para 60 yardas, mientras que Moreno-Cropper sumó cinco atrapadas para 59 yardas, además de su touchdown en devolución de 93 yardas.

Tras la victoria, Dallas tendrá un descanso de 10 días antes de recibir a los St. Louis Battlehawks el martes 7 de abril. Ambos equipos ganaron en la semana inaugural y se enfrentarán por FS1 a las 7:00 PM, tiempo del centro de México.