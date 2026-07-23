La UFL le dice adiós a las franquicias de Birmingham y Houston

Hiram Marín

La UFL oficializó la salida de las franquicias de Birmingham y Houston como parte de una reestructuración estratégica de mercado a largo plazo.

La noticia causó sorpresa entre los aficionados, dado que la ciudad ubicada en Alabama poseía un peso histórico fundamental dentro del proyecto. Cabe destacar que Birmingham funcionó como la primera sede centralizada de la liga antes de la fusión entre la USFL y la XFL.

The Houston Gamblers will also be moved along with the Birmingham Stallions.



Wouldn't be a #UFL off-season without teams moving or folding https://t.co/5gQdZ6TUcH — United Football Media (@The_UFM) July 30, 2026

Por esta razón, la desvinculación de una plaza tan icónica representa un cambio drástico e inesperado. El impacto resulta evidente al considerar el brillante historial que construyeron los Birmingham Stallions dentro de la competencia.

La franquicia no solo se coronó como el primer campeón tras el reinicio del circuito, sino que además es el equipo con más títulos ganados. Sus coronaciones en la USFL durante 2022 y 2023, junto al primer campeonato de la UFL en 2024, lo convirtieron en la dinastía más exitosa.

Today, the UFL announced the difficult decision to depart Birmingham as part of its strategic market realignment and long-term growth strategy.



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A pesar de estas salidas, la liga mantiene una hoja de ruta orientada hacia la expansión de sus franquicias durante los próximos años. El plan contempla sumar dos mercados de reemplazo en 2027 y expandirse a diez equipos para 2028, con la llegada de Oklahoma City.

Asimismo, la meta final busca consolidar un circuito de doce equipos hacia 2030, con la posibilidad de adelantarlo a 2029 debido al alto interés. La organización continúa evaluando activamente diversas ciudades de la Unión Americana interesadas en albergar futbol americano de primavera.