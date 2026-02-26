Estos equipos se van y estos llegan a la UFL

Hiram Marín

La temporada 2026 de la UFL comenzará este 27 de marzo con una reconfiguración profunda, marcada por movimientos estratégicos tanto de salida como de expansión.

La liga de primavera mantiene un formato de ocho equipos, pero con cambios importantes en sus plazas y estructuras internas. Este ajuste responde a la necesidad de mejorar asistencia, costos operativos y alcance en sus mercados. Todo forma parte de un plan para consolidar su viabilidad a mediano plazo.

Por estas razones la UFL ya es una auténtica liga de desarrollo

Tres franquicias entraron en pausa de cara a 2026: Memphis Showboats, Michigan Panthers y San Antonio Brahmas. La decisión forma parte de un proceso de reestructuración que incluyó la reducción y reorganización de operaciones. Factores como la asistencia en estadio, costos elevados y desempeño de mercado influyeron directamente en estas salidas.

En particular, el caso de Memphis estuvo marcado por dificultades para atraer público de forma constante, mientras que en otras sedes el tamaño o costo de los estadios no resultaba eficiente.

Estas situaciones llevaron a la liga a replantear su distribución geográfica. El objetivo fue evitar pérdidas operativas y fortalecer las plazas con mayor respuesta. Así, la pausa de estos equipos se entiende como una medida estratégica, no definitiva.

El título a la capital: DC Defenders, campeones de la UFL Los rojiblancos vapulearon a Michigan Panthers y se coronaron en la gran final

En contraste, tres nuevos equipos debutan en 2026: Columbus Aviators, Louisville Kings y Orlando Storm. Estas franquicias surgen como parte de una estrategia para establecerse en ciudades con potencial de crecimiento y menor saturación deportiva.

La intención es construir nuevas bases de aficionados desde cero. Con ello, la UFL busca mejorar su presencia regional y generar mayor identidad local.

Por su parte, las franquicias que se mantienen sin cambios rumbo a 2026 son Arlington Renegades, Birmingham Stallions, Houston Roughnecks, DC Defenders y St. Louis Battlehawks. Estos equipos continúan como la base estable del proyecto, con mercados que han mostrado mejor respuesta.