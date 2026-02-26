Publicación: jueves 26 de marzo de 2026

Hiram Marín

Estos equipos se van y estos llegan a la UFL

La liga de primavera efectuó ajustes en cuanto a la distribición de sus franquicias

La temporada 2026 de la UFL comenzará este 27 de marzo con una reconfiguración profunda, marcada por movimientos estratégicos tanto de salida como de expansión.

La liga de primavera mantiene un formato de ocho equipos, pero con cambios importantes en sus plazas y estructuras internas. Este ajuste responde a la necesidad de mejorar asistencia, costos operativos y alcance en sus mercados. Todo forma parte de un plan para consolidar su viabilidad a mediano plazo.

Por estas razones la UFL ya es una auténtica liga de desarrollo

Más de 50 jugadores dieron el salto a la NFL tras la temporada 2025, señal clara de que sí existe un camino directo
Varios de ellos no solo firmaron, también se quedaron en rosters activos o practice squads, lo que valida el nivel
La fusión entre XFL y USFL concentró talento que antes estaba disperso y elevó la competencia semana a semana.
La liga ya opera con draft propio y procesos de scouting formales, muy en línea con estructuras profesionales
Equipos de la NFL mandan scouts de forma constante, convirtiendo cada juego en una vitrina real.
Su calendario encaja perfecto como antesala de los training camps, sin chocar con la temporada NFL
Jugadores que son cortados en pretemporada encuentran aquí reps inmediatos en lugar de quedarse sin jugar
Se ha convertido en espacio de prueba para reglas que la NFL analiza seriamente después
El nivel sube porque hay mezcla de talento joven y jugadores con experiencia reciente en la NFL
Hoy ya no es solo “otra liga”, para muchos es la ruta más clara para llegar o regresar a la NFL

Tres franquicias entraron en pausa de cara a 2026: Memphis Showboats, Michigan Panthers y San Antonio Brahmas. La decisión forma parte de un proceso de reestructuración que incluyó la reducción y reorganización de operaciones. Factores como la asistencia en estadio, costos elevados y desempeño de mercado influyeron directamente en estas salidas.

En particular, el caso de Memphis estuvo marcado por dificultades para atraer público de forma constante, mientras que en otras sedes el tamaño o costo de los estadios no resultaba eficiente.

Estas situaciones llevaron a la liga a replantear su distribución geográfica. El objetivo fue evitar pérdidas operativas y fortalecer las plazas con mayor respuesta. Así, la pausa de estos equipos se entiende como una medida estratégica, no definitiva.

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En contraste, tres nuevos equipos debutan en 2026: Columbus Aviators, Louisville Kings y Orlando Storm. Estas franquicias surgen como parte de una estrategia para establecerse en ciudades con potencial de crecimiento y menor saturación deportiva.

La intención es construir nuevas bases de aficionados desde cero. Con ello, la UFL busca mejorar su presencia regional y generar mayor identidad local.

Por su parte, las franquicias que se mantienen sin cambios rumbo a 2026 son Arlington Renegades, Birmingham Stallions, Houston Roughnecks, DC Defenders y St. Louis Battlehawks. Estos equipos continúan como la base estable del proyecto, con mercados que han mostrado mejor respuesta.

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