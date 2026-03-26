Birmingham le dio una amarga bienvenida a la UFL a Louisville

Hiram Marín

La temporada 2026 de la UFL inició de manera intensa con la victoria 15-13 de los Birmingham Stallions sobre los Lousville Kings, que jugaban el primer partido de su historia y comenzaron con todo e incluso estuvieron muy cerca de llevarse la victoria, pero el rival aceleró al final y le dio la vuelta.

El primer golpe llegó por tierra con Snoop Conner, quien abrió el marcador para Stallions. Louisville reaccionó con carácter en su primera presentación, gracias a la conexión entre Jason Bean y Lucky Jackson.

Ese intercambio dejó claro que el partido no tendría dueño fácil. La igualdad en el trámite se reflejó en un marcador apretado durante toda la primera mitad.

Los goles de campo comenzaron a pesar en el desarrollo del encuentro. Louisville logró tomar ventaja en el tercer cuarto y la estiró con otra patada que puso presión sobre Birmingham. La defensa de los Kings mostró orden y disciplina, mientras el reloj avanzaba en su favor. Todo apuntaba a un cierre controlado para el equipo debutante.

Sin embargo, Birmingham escribió otro final dramático en su historial reciente. Con menos de dos minutos en el reloj, Matt Corral lideró la serie decisiva que culminó en el pase de anotación a Justyn Ross.

El intento de punto extra fue fallado por Luis Garibay, pero fue suficiente para recuperar la ventaja. Así, Stallions arrancó la temporada con una remontada que reafirma su carácter competitivo, mientras que Louiville vio frustrado su intento de debutar con una victoria.