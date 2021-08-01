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¿Se imaginan a Conor McGregor entrenando junto a Saúl 'Canelo' Álvarez?

Publicado el

Por Hiram Marín

El irlandés elogió a Eddy Reynoso, entrenador del boxeador tapatío


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¿Se imaginan a Conor McGregor entrenando junto a Saúl 'Canelo' Álvarez?

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