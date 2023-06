Irene Aldana, con la mira en el campeonato de Amanda Nunes

Este sábado en Vancouver, Canadá, Irene Aldana intentará obtener el cuarto cinturón para México cuando se mida a Amanda Nunes en UFC 289 en busca del campeonato mundial de peso gallo.

La sinaloense, avecindada en Guadalajara, trata de vivir este momento al máximo, tal y como lo expresó entrevistada de manera exclusiva por FOX Deportes.

"Está muy padre todo esto que estamos viviendo con mi equipo. Esto se vio en un momento mu lejano y lo estamos disfrutando mucho. Estamos enfocados para darle el cuarto cinturón a México, nos vimos un poco lentos pero aquí estamos, todo se dio como se tenía que dar, primero fue Brandon (Moreno) y luego todos los demás".

Esta es una GRAN semana para la guerrera mexicana @IreneAldana_.

Irene aceptó que ver cómo el mencionado Brandon Moreno, así como Yair 'El Pantera' Rodríguez y su compañera de equipo Alexa Grasso ganaban el título, la motivó para darlo todo ante Nunes.

“No entrenamos con Brandon ni con Yair, pero el verlos ganar me motivó mucho. Con quien sí entreno es con Alexa desde que empezamos y verla triunfar me llena de orgullo. Además de que siempre es un honor representar a México"

Irene Aldana está tranquila, fluyendo y completamente concentrada en lo que será la pelea del sábado en tierras canadienses. Sabe que no tiene nada qué perder y también lo que representaría ganar.

“Estoy muy tranquila, más de lo que pensaba. Me estoy dejando ir con la corriente, esta es una experiencia que se me va a dar, el deporte no es para siempre, pero ahora mismo estoy en mi prime y con la mentalidad de ganar esa noche".

Amanda Nunes mencionó que si alguien merecía pelear por el campeonato era precisamente la mexicana, lo que sin duda emocionó a Irene, pues ser reconocida de esa manera no es cualquier cosa.

"Se siente muy padre ser reconocida por la campeona. Es difícil que una campeona sea la que reconozca a su rival y yo la respeto mucho. Yo iba debutando cuando ella ya era campeona. Que ella reconozca que soy una oponente digna es un honor muy grande".

De acuerdo a varios medios y expertos en Artes Marciales Mixtas, hasta el momento Amanda Nunes no ha enfrentado a una peleadora que tenga el 'punch' y la técnica de boxeo adaptado a las MMA que tiene Irene Aldana y la peleadora mexicana sabe que ese es uno de sus puntos favorables.

"Para mí es una motivación ver que la gente cree en mi. Si esa es la opinión de muchos significa que algo estoy haciendo bien. Hemos adaptado el estilo mexicano de boxeo al MMA, mi entrenador me ha preparado mucho y Amanda Nunes nunca se ha enfrentado a una peleadora que tenga mi técnica de boxeo y no me echo demasiadas flores. Este México vs. Brasil será algo importante”

¿Cuál será tu principal factor para vencer a Amanda Nunes?

“El corazón mexicano puede ser el factor. Siempre iré hacia adelante y buscaré ganar y finalizar como sea. Tenemos un excelente plan de pelea, aunque haya adversidad tenemos que salir adelante. Estoy lista para escuchar: And New el sábado y sé que así será”.