Dana White anunció el fin de la era Pago por Evento en UFC

EFE

La empresa Paramount anunció este lunes la compra en exclusiva de los derechos para retransmitir las carteleras de UFC en Estados Unidos por siete años, a partir de 2026, en un acuerdo valorado en 7.700 millones de dólares y que pondrá fin al modelo de pago por evento.

"A partir de 2026, Paramount distribuirá en exclusiva la programación completa de UFC de 13 eventos numerados destacados y 30 'Fight Nights' a través de su plataforma de transmisión directa al consumidor, Paramount+, y algunos eventos numerados se transmitirán simultáneamente en CBS, la cadena de transmisión líder de Paramount", informó en un comunicado de la compañía.

Breaking News 🚨UFC has a new home in 2026 only on @paramountplus pic.twitter.com/FUQjemPnBS — danawhite (@danawhite) August 11, 2025

El acuerdo incluye el pago de 1.100 millones de dólares anuales, agregó.

Esto supone que UFC abandonará en Estados Unidos el modelo de pago por evento que usaba hasta ahora, en el que los espectadores debían pagar por cada noche de UFC (Ultimate Fighting Championship) que quisieran seguir.

"Este cambio en la estrategia de distribución facilitará la accesibilidad y el descubrimiento para los aficionados al deporte", se lee en la nota.

El director ejecutivo y presidente de la UFC, Dana White, catalogó el acuerdo de "histórico", y expresó que será de gran ayuda para los peleadores y los aficionados de este deporte.

"Por primera vez en la historia, los aficionados en Estados Unidos tendrán acceso a todo el contenido de la UFC sin un modelo de pago por evento, lo que hace que ver las mejores peleas sea más asequible y accesible en una plataforma masiva", agregó White en la red social X.