Caín Velásquez sale de prisión

Redacción

El expeleador de origen mexicano de artes marciales mixtas, Caín Velásquez, abandonó la prisión luego de enfrentar cargos por agresión con arma de fuego.

El otrora peleador de UFC y un referente en la historia de México en este deporte, recibió la libertad condicional luego de 11 meses de encierro tras haber agredido con un arma de fuego a Harry Gularte, quien habría abusado sexualmente de su hijo.

Una imagen, difundida en redes sociales, coloca a Caín celebrando la decisión del tribunal junto con su familia, acompañados de mariachi.

Caín Velasquez se declaró culpable de la agresión en 2022, donde una persona, presuntamente el padre de Gularte, habría sido lesionado.

Poco después, el propio peleador mexicano ofreció disculpas y aseguró que actuó presa de la ira, pues su hijo había sido víctima de Gularte.

Velasquez, nacido en California, Estados Unidos, fue dos veces campeón en la división de los pesados en la UFC tras derrotar a Brock Lesnar y a Júnior dos Santos en 2010 y 2012, respectivamente.

Posteriormente tuvo ciertas incursiones en la lucha libre profesional, bajo las marcas WWE y AAA.

La última pelea profesional de Caín Velásquez en la UFC fue en 2019, donde fue noqueado por Francis Ngannou en Phoenix, Arizona, para retirarse con marca profesional de 14 victorias y 3 derrotas.