Zinedine Zidane sorprende y convoca a un jugador de segunda división

Redacción FOX Deportes

Zinedine Zidane tendrá una nueva alternativa en la defensa de Francia para los próximos compromisos de Nations League. El técnico convocó a Saël Kumbedi, de 21 años y futbolista del Wolfsburg, para cubrir la baja por lesión de Pierre Kalulu, de Juventus que no estará disponible por lesión.

Saël Kumbedi (Wolfsburg) has joined the squad, replacing Pierre Kalulu, who has sustained a hamstring injury. pic.twitter.com/GeiRGE91NP — French Team ⭐⭐ (@FrenchTeam) November 9, 2026

Será la primera convocatoria de Kumbedi con la selección mayor, después de formar parte de la lista de la Sub-21 dirigida por Gérald Baticle. El joven defensor tendrá la oportunidad de dar el salto al primer equipo y comenzar a ganarse un lugar en los planes de Zidane.

Kalulu, de 26 años y con cinco partidos internacionales, sufrió una lesión en los isquiotibiales durante el enfrentamiento entre Juventus y Fiorentina. El problema muscular lo dejó fuera de la convocatoria y abrió la puerta para la incorporación de Kumbedi.

Francia enfrentará a Italia este jueves en Milán y posteriormente recibirá a Turquía el domingo en Burdeos. Dos compromisos importantes para el conjunto dirigido por Zidane, que aprovechará la concentración para observar a una nueva alternativa defensiva.