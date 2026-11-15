Todo mal para Italia que fue goleada y eliminada

Hiram Marín

Bélgica le propinó una contundente goleada de 4-1 a Italia en el Estadio Rey Balduino de Bruselas, resultado que dejó al descubierto un alarmante desplome futbolístico del conjunto visitante, que quedó eliminado y deberá disputar el playoff de descenso/permanencia.

Aunque la ‘Azzurra’ golpeó primero al minuto 11 mediante una anotación de Francesco Pio Esposito, la ventaja se evaporó de inmediato ante una defensa italiana que perdió por completo el orden y la capacidad de reacción.

En un lapso fulminante de apenas once minutos durante la primera mitad, los ‘Diablos Rojos’ desnudaron todas las carencias defensivas de su rival para darle la vuelta al marcador.

Maxim De Cuyper igualó los cartones al 14', Nathan Ngoy firmó la remontada al 21' y Jérémy Doku estiró la diferencia al 25' frente a una defensa que hizo agua por todos los sectores del campo.

Para la segunda parte, lejos de mostrar orgullo o ajustar líneas para competir, Italia profundizó su caída colectiva y se vio ampliamente superada en intensidad y manejo de balón.

Bélgica controló los tiempos a placer y sentenció la humillación al minuto 80 con el cuarto tanto obra de Diego Moreira, dejando sin respuesta a un cuadro visitante irreconocible sobre el césped.

Con esta categórica exhibición ofensiva en casa, Bélgica ratifica su jerarquía en el grupo de la UEFA Nations League y asegura con autoridad su boleto a la siguiente ronda. En contraste, Italia regresa a casa sumida en una profunda crisis de funcionamiento y con fuertes cuestionamientos tras protagonizar uno de sus colapsos más dolorosos de la temporada.