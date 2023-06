Luka Modric ya tomó una decisión sobre su futuro

Luka Modric, capitán de la Selección Croata, aseguró que no quiere hablar de su futuro en el Real Madrid porque está "muy enfocado" en conseguir la Nations League que iniciará con el Final Four en un encuentro ante los Países Bajos y reconoció que ya tomó una decisión que comunicará cuando termine la competición.

El mediocampista del conjunto 'Merengue' aún no ha hecho público cuál será su futuro. Podría continuar un año más en el club o salir del equipo para aceptar una buena oferta del futbol árabe.En la rueda de prensa previa al choque contra la 'Naranja Mecánica', no aclaró cuál será su destino final.

"Estoy concentrado en este torneo. Solo quiero pensar en los partidos y no hablar de otra cosa. Estamos aquí para ganar el título y no pensamos en volver a casa. Queremos el campeonato. Tenemos una buena oportunidad para ganar. Buscamos un gran resultado aquí. Podremos comentar sobre cómo seguir mi carrera después de esto. He tomado una decisión, pero discutiremos de ello cuando termine la Nations League", apuntó.

"Tenemos delante a una selección muy importante y tenemos una cita fundamental. Lo he dicho, estoy enfocado en el partido", repitió tras ser preguntado por segunda vez sobre su futuro.

También habló sobre la salida de Karim Benzema del Real Madrid y confesó estar "triste" por la ausencia de alguien que lo acompañó en muchos años de su carrera. "Perder a ese tipo de futbolistas es una lástima".

Modric destacó que Croacia se enfrentará a una selección "demasiado talentosa" con "muy buenos jugadores" y reconoció que el choque será "complicado" porque los Países Bajos jugarán en casa y ante su afición.

"Estamos motivados para hacer un gran papel. Vamos a intentar hacer lo mejor y dar el máximo. En mi opinión, el partido está al 50 por ciento para cada uno. Venimos llenos de ilusión, voluntad, energía, hemos trabajado muy bien, nos sentimos bien y espero que lo demostremos en el campo", añadió.

Además, dejó claro que siempre disfruta con los partidos que juega con su país y manifestó que cada encuentro que disputa con Croacia le "llena".

"El hecho de que se acerque mi final con la selección no es motivo para que lo goce más. Disfruto aquí cada vez. Mientras sea el caso y pueda ayudar, no hay razón por la que no debería estar aquí", concluyó.