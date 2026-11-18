Redacción FOX Deportes

España se enfrentará a Francia en uno de los duelos más atractivos de los cuartos de final de la Nations League 2026/27, mientras que Portugal, vigente campeón, buscará su boleto a la fase final ante Países Bajos.

Los enfrentamientos quedaron definidos este viernes 20 de noviembre durante el sorteo celebrado en Nyon, Suiza.

Las eliminatorias se disputarán a ida y vuelta en marzo de 2027. Los equipos que fueron cabezas de serie jugarán el partido definitivo en casa. Los cruces son:

Los ganadores de cada serie se llevarán el boleto al Final Four. Las semifinales se jugarán a un solo partido y se disputarán el miércoles 9 y el jueves 10 de junio de 2027. El partido por el tercer puesto y la final tendrán lugar el domingo 13 de junio.

Las series del Final Four serían:

Países Bajos/Portugal - España/Francia

Bélgica/Alemania - Noruega/Inglaterra

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El sorteo también definió los enfrentamientos entre selecciones de las ligas A y B, que se disputarán a doble partido en marzo de 2027.

Los ganadores competirán en la Liga A durante la temporada 2028/29, mientras que los perdedores jugarán en la Liga B.