"Le tengo mucho cariño a los argentinos"; Cristiano Ronaldo no descarta jugar junto a Messi

Redacción FOX Deportes

Ya con 40 años, Cristiano Ronaldo sabe que no le quedan muchos capítulos a su carrera deportiva, así que el episodio de jugar junto a Lionel Messi quizá nunca suceda, pero, como el 'Bicho' dice "nunca se sabe".

Muy sonriente, el portugués aseguró que le tiene mucho cariño a Messi y a Argentina -recordó que su mujer es de ese país- e incluso reveló que ha tenido invitaciones de clubes argentinos para jugar el Mundial de Clubes.

"Tengo mucho cariño por Argentina, mi mujer es argentina, Y he tenido invitaciones para jugar el Mundial de Clubes con Argentina. Nunca digo de este agua no beberé", fue la respuesta de CR7 a un periodista argentino que lo cuestionó sobre compartir equipo con la 'Pulga' tras muchos años de rivalidad.

😂😂 El ‘TROLEO’ de CRISTIANO a un PERIODISTA ARGENTINO que le PREGUNTÓ por MESSI: RISAS en la SALA pic.twitter.com/Pe2WUDibGq — Diario AS (@diarioas) June 7, 2025

"Le tengo también mucho cariño a Messi. Al principio él no hablaba nada de inglés y yo le traducía en las galas del Balón de Oro cuando nos explicaban lo que teníamos que hacer", contó el astro portugués en conferencia de prensa.

Sobre su eventual retiro, Cristiano no fijó una fecha, pero sabe que la final de la Liga de Naciones contra España podría ser su última chance de ganar otro título con Portugal, así que la disfrutará al máximo.

"Mi lema ha sido vivir el presente y no pensar demasiado en el futuro. Ha salido bien porque estoy disfrutando. No te voy a engañar, sé que no me quedan muchos años. Pero en ese momento estoy disfrutando. Aunque claro que puede pasar que un día me levante y sienta que no quiero jugar más".