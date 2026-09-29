La afición española ovacionó a Luka Modric

Redacción FOX Deportes

El Ramón Sánchez-Pizjuán se rindió ante la trayectoria de Luka Modric durante el partido de la Nations League entre España y Croacia.

A sus 41 años, el capitán de Croacia durante la última década recibió el reconocimiento de la afición española. Modric también dejó huella en Real Madrid, donde conquistó 28 títulos durante sus 13 temporadas y se convirtió en el futbolista más laureado en la historia del club.

La ovación comenzó desde el anuncio de las alineaciones, aumentó cuando Modric salió a calentar al minuto 62 y alcanzó su punto más alto cuando ingresó al campo al 81 en sustitución de Petar Sucic. La afición española rindió así homenaje a una leyenda del conjunto ‘Merengue’ que actualmente juega en Milan.

Modric suma más de 200 partidos con la Selección Croata y ha marcado 30 goles desde su debut internacional en marzo de 2006.