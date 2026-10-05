Italia vuelve a imponerse a Turquía y acecha a Francia

Karla Villegas Gama

Italia sumó su segundo triunfo en la Nations League 2026/27 tras vencer 3-1 a Turquía, rival al que se había impuesto en la Jornada 2 del torneo.

La ‘Nazionale’ arrancó con ímpetu y puso en aprietos a Uğurcan Çakır con disparos de Antonio Vergara y Daniel Maldini, aunque el arquero respondió correctamente.

La presión italiana terminó por rendir frutos. Al minuto 29, Gianluca Scamacca aprovechó un balón dentro del área y, sin titubear, remató con potencia para abrir el marcador.

Turquía buscó el empate antes del descanso, pero la falta de contundencia le impidió conseguirlo.

En el segundo tiempo, Aral Şimşir encontró la igualada al 61’, después de una desatención defensiva. El delantero apareció para empujar una diagonal de Eren Elmalı.

Italia no bajó los brazos y siguió atacando. La respuesta fue inmediata: Riccardo Calafiori le ganó la marca a Elmalı en un tiro libre y cabeceó con potencia para recuperar la ventaja.

El segundo gol fue un duro golpe para Turquía, que poco hizo para volver a meterse en el partido. En cambio, los italianos sentenciaron el encuentro al 87’, cuando Pio Esposito definió dentro del área para establecer el 3-1.

Con la victoria, Italia llegó a siete puntos y ocupa el segundo lugar del Grupo 1, tres unidades por detrás de Francia.