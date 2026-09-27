Erling Haaland tiene más goles que partidos en la Nations League

Oscar Sandoval

Erling Haaland sigue acumulando registros sorprendentes y en la Nations League no es la excepción. El noruego tiene más goles que partidos disputados y es el máximo goleador histórico del torneo con 21 tantos.

Haaland ha dejado huella con base de goles en cada una de las competencias en las que ha participado. Su condición de ‘Killer’ la ha demostrado en el futbol noruego, austriaco, alemán e inglés y por supuesto, a nivel europeo.

El delantero marcó un doblete ante Dinamarca y llegó a 21 goles en 17 partidos de la Nations League. Con esos números aumentó su ventaja sobre Cristiano Ronaldo, quien registra 15 tantos en 21 encuentros. Aleksandar Mitrovic también suma 15, pero en 19 participaciones.

Los próximos retos de Haaland serán Portugal, Gales y un segundo enfrentamiento ante los portugueses. Noruega necesitará los goles de su principal figura para mantenerse en la pelea por alcanzar el ‘Final Four’ de la Liga A por primera vez en su historia.