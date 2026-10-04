Erling Haalad, en peligro de perderse la Champions League

Héctor Cantú

El Manchester City está preocupado por el estado de salud de su goleador Erling Haaland, quien se habría resentido de una lesión durante el partido ante Portugal correspondiente a la UEFA Nations League.

Haaland no terminó el partido ante Portugal y se marchó al minuto 67 con un rostro cargado de preocupación, la misma que ha sido trasladada al equipo inglés que tiene partidos importantes en el futuro inmediato.

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A reserva de ser revisado por el cuerpo médico del equipo el pronóstico apunta a que Erling se perderá el juego ante el Liverpool y muy probablemente, el duelo ante el PSG correspondiente a la Champions League.

Haaland viajará en las próximas a Manchester para reportar con el club celeste y conocer los exámenes a los que será sometido en las próximas horas para determinar si podrá estar, o no, en los vitales partidos siguientes del City.