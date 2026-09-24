Héctor Cantú
Erling Haalad de época; impone récord goleador en la Nations League
El goleador noruego fue la gran figura de su selección tras marcar doblete
Erling Haaland se llevó los aplausos en la primera jornada de la Nations League luego de marcar un doblete en la victoria 3-2 de Noruega sobre Dinamarca.
El delantero del Manchester City anotó dos de los goles que le dieron los tres puntos a su selección y, con ello, se convirtió en el primer jugador en la historia en superar las 20 anotaciones en la Nations League.
Esta es la séptima ocasión en la que Haaland marca dos o más goles en un partido del torneo. Lo consiguió ante Irlanda, Rumania, Suecia —en dos ocasiones—, Eslovenia, Kazajistán y ahora Dinamarca.
El atacante también ha marcado en cinco de los últimos seis partidos en los que tuvo minutos con Noruega. El único encuentro en el que se fue en blanco fue ante Inglaterra, en los cuartos de final de la pasada Copa del Mundo.
Haaland llegó así a 64 goles en apenas 56 partidos disputados con la Selección Noruega, con la que también acumula siete asistencias.
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