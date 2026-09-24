Erling Haalad de época; impone récord goleador en la Nations League

Héctor Cantú

Erling Haaland se llevó los aplausos en la primera jornada de la Nations League luego de marcar un doblete en la victoria 3-2 de Noruega sobre Dinamarca.

El delantero del Manchester City anotó dos de los goles que le dieron los tres puntos a su selección y, con ello, se convirtió en el primer jugador en la historia en superar las 20 anotaciones en la Nations League.

The first player to reach 20 UEFA Nations League goals ?#NationsLeague pic.twitter.com/C7NgS7ZtGf — UEFA EURO (@UEFAEURO) September 24, 2026

Esta es la séptima ocasión en la que Haaland marca dos o más goles en un partido del torneo. Lo consiguió ante Irlanda, Rumania, Suecia —en dos ocasiones—, Eslovenia, Kazajistán y ahora Dinamarca.

Apúntenle un récord más a Erling Haaland en la Premier League

El atacante también ha marcado en cinco de los últimos seis partidos en los que tuvo minutos con Noruega. El único encuentro en el que se fue en blanco fue ante Inglaterra, en los cuartos de final de la pasada Copa del Mundo.

Haaland llegó así a 64 goles en apenas 56 partidos disputados con la Selección Noruega, con la que también acumula siete asistencias.