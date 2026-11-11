El descenso a la Liga B amenaza a Noruega en la Nations League

Oscar Sandoval

Noruega y Gales se jugarán buena parte de su futuro en la Nations League en un duelo directo por la permanencia en la Liga A. Ambas selecciones atraviesan un torneo complicado y están bajo la amenaza del descenso, pero todavía tienen la salvación en sus manos. El margen de error es mínimo y una derrota podría dejarlas contra las cuerdas antes de la última jornada.

Portugal ya aseguró su boleto a los cuartos de final con 12 puntos y dejó un lugar disponible por el que todavía pelean Dinamarca, Gales y Noruega. Sin embargo, el conjunto nórdico tiene una prioridad antes de pensar en la siguiente ronda: escapar del último lugar y evitar el descenso a la Liga B.

Los ‘Vikingos’ ocupan el fondo del Grupo D con apenas tres puntos, tres menos que Dinamarca, y enfrentarán a una Gales que también suma tres unidades, pero se mantiene en la tercera posición. La igualdad en la tabla convierte el enfrentamiento en una auténtica batalla por la supervivencia, en la que el ganador daría un paso importante hacia la permanencia.

Noruega cerrará la fase de grupos contra Dinamarca y todavía podría llegar a ese compromiso con posibilidades de pelear por los cuartos de final. Sin embargo, primero tendrá que superar a Gales para mantener abierta esa puerta. La permanencia es la prioridad, pero una victoria también permitiría seguir soñando con algo más.