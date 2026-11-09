Dan Burn reemplaza a Marc Guéhi en la Selección Inglesa

Redacción FOX Deportes

Thomas Tuchel tuvo que modificar la convocatoria de Inglaterra para los enfrentamientos contra Croacia y España en la Nations League. El entrenador alemán llamó a Dan Burn, defensor de Newcastle, para cubrir la baja por lesión de Marc Guéhi, futbolista de Manchester City que no estará disponible para los compromisos internacionales.

Dan Burn has been added to Thomas Tuchel's #ThreeLions squad following the withdrawal of Marc Guéhi through injury. — England (@England) November 9, 2026

Guéhi sufrió un problema de cadera durante la derrota 3-1 de Manchester City ante Nottingham Forest en la Premier League y no pudo terminar el encuentro. Su ausencia abrió la puerta para Burn, quien acumula 11 partidos con la Selección Inglesa desde su debut internacional en marzo del año pasado.

Inglaterra comenzó su concentración en las instalaciones de Tottenham y se prepara para dos compromisos decisivos en la Nations League. Los ‘Three Lions’ recibirán a Croacia el jueves en Wembley y posteriormente visitarán a España el domingo en el Metropolitano de Madrid, en encuentros que podrían definir las dos primeras posiciones del grupo A3.

El conjunto de Tuchel necesita mantenerse en la pelea por el primer lugar, aunque una combinación de resultados podría sentenciar la clasificación. Si Inglaterra no vence a Croacia y España derrota a República Checa en Praga, el liderato quedaría matemáticamente asegurado para el campeón del mundo.