Comenzó la era de Xavi Hernández en Países Bajos

Oscar Sandoval

Xavi Hernández ofreció su primera conferencia de prensa como técnico de Países Bajos y explicó lo que buscará con la ‘Oranje’. El español aseguró que quiere un equipo con “pasión, ambición e intensidad” y que sea “protagonista”.

Xavi debutará frente a Alemania en un duelo lleno de atractivos, pero no quiere dejar nada al azar y ya comenzó a marcar las bases de su idea futbolística. El técnico señaló que intentará “jugar en campo contrario, tener la posesión y ser valientes en defensa”.

El camino del español al frente del conjunto neerlandés comenzará ante Alemania y Virgil van Dijk seguirá como líder de la plantilla, después de ser confirmado por el exentrenador del Barcelona como “el capitán”.

Países Bajos disputará cuatro partidos en 11 días durante el parón internacional. Iniciará ante la 'Mannschaft' y después enfrentará a Serbia y Grecia, antes de volver a medirse con el conjunto serbio el 4 de octubre en Eindhoven.