Venus Williams, a sus 45 años, buscará un récord en el Australian Open

Redacción FOX Deportes

Venus Williams, la legendaria tenista estadounidense de 45 años, ha recibido una wild card para competir en el cuadro principal del Australian Open 2026 en Melbourne.

Esta invitación marca su regreso al torneo después de cinco años sin jugar allí, desde su última aparición en 2021.

Williams es una de las figuras más emblemáticas del tenis mundial, con siete títulos de Grand Slam en individuales a lo largo de su carrera.

Su vuelta al circuito en 2025 incluyó participación en torneos previos este año, aunque con resultados modestos, pero se mantiene lista para el inicio de la temporada de Grand Slams.

First time back at the @AustralianOpen in 5 years, and everything feels the same 🤍 pic.twitter.com/XA5ygcoxPL — Venus Williams (@Venuseswilliams) January 16, 2026

Con su presencia en Melbourne Park, Williams se convertirá en la mujer de mayor edad en disputar el cuadro principal de individuales en el Australian Open.

Con 45 años y varios meses, superará el récord anterior que estaba en manos de Kimiko Date, quien compitió a los 44 en 2015.

Este hito subraya la duradera trayectoria de Williams, quien ha jugado 22 veces en el cuadro principal del torneo desde su debut hace casi tres décadas. Su participación resalta la relevancia de las figuras veteranas en el tenis profesional.

Williams ha sido finalista del Australian Open en individuales en 2003 y 2017, perdiendo ambas veces ante su hermana Serena, y ha registrado múltiples victorias en Melbourne a lo largo de su carrera.

Venus Williams will start her 22nd career Australian Open against Olga Danilovic! pic.twitter.com/8mnu0ZTyUe — US Open Tennis (@usopen) January 15, 2026

Además de sus logros individuales, también ha tenido éxito en dobles y dobles mixtos en este torneo, consolidando su estatus como una de las grandes del tenis.

La participación de Venus en este Grand Slam es un hito personal y un ejemplo de longevidad deportiva. Su presencia genera expectativa entre aficionados y medios, más allá de los resultados en la cancha.

A pesar de no ser cabeza de serie y contar con un ranking bajo debido a su actividad limitada, Williams se enfrentará a rivales más jóvenes en el primer partido.

Su regreso mantiene viva la conversación sobre competitividad y longevidad en el tenis femenino. Independientemente de los resultados, el récord que buscará en el Australian Open 2026 ya constituye un logro histórico en su carrera.

Venus continúa demostrando que la edad no limita la pasión ni la presencia en los grandes escenarios del deporte.