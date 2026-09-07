Renata Zarazúa va por la hazaña ante Aryna Sabalenka

EFE

La tenista mexicana Renata Zarazúa celebró este miércoles su cumpleaños #29 con una victoria sobre la húngara Anna Bondar por 7-6(4) y 6-3 que la clasificó para la segunda ronda del Abierto de China, donde se enfrentará a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

El partido duró dos horas y 14 minutos sobre la pista dura de la central Diamond del Centro Nacional de Tenis de Beijing, China, en una sesión nocturna que exigió a la mexicana remontar en ambas mangas.

Zarazúa empezó rompiendo el saque, pero Bondar reaccionó con tres juegos consecutivos, incluido un tercero muy largo en el que resistió varias oportunidades de quiebre.

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La mexicana recuperó terreno hasta el 3-3, aunque volvió a verse contra las cuerdas cuando la húngara se situó con 5-3 y servicio. Allí salvó tres bolas de set, recuperó la rotura y abrió el camino hacia un desempate que se adjudicó por 7-4.

También tuvo que perseguir a Bondar en la segunda manga. La húngara rompió de entrada y llegó a mandar por 3-1, pero Zarazúa le dio la vuelta al marcador con cinco juegos consecutivos y ganó en blanco sus tres últimos turnos de saque.

Bondar recibió atención médica cuando la mexicana ya dominaba por 4-3, antes de un desenlace en el que Zarazúa se llevó los últimos 10 puntos.

La primera mexicana en disputar el cuadro principal de Beijing, según la WTA, se tomó así la revancha de su derrota ante Bondar la semana pasada en Seúl y se ganó una cita con Sabalenka, segunda cabeza de serie.