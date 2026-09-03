Naomi Osaka, eliminada del US Open por Elena Rybakina

EFE

La kazaja Elena Rybakina se impuso este lunes a la japonesa Naomi Osaka en los octavos de final del Abierto de Estados Unidos y está a una sola victoria de arrebatar el número uno del mundo a la bielorrusa Aryna Sabalenka, en lo más alto de la WTA desde hace 99 semanas.

Rybakina, número 2 del mundo, se deshizo de Osaka (n.13) por 6-1 y 6-4 en 66 minutos.

Elena, say hello to the US Open QFs ?



Rybakina powers past Osaka 6-1, 6-4 to reach the last eight in NYC for the first time. pic.twitter.com/NcmVpLoP7c — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2026

La moscovita solo necesitó 21 minutos para hacerse con el primer set después de que Osaka cediese todos sus juegos excepto el inicial. La japonesa se compuso en el inicio del segundo, pero tras un 'break' para el 4-3, Rybakina olió sangre y no perdonó.

En los cuartos de final, Rybakina se enfrentará a la china Zheng Qinwen, la vigente campeona olímpica que se ha hundido hasta el número 121 del ranking lastrada por las lesiones.

Qinwen, obligada a pasar por la ronda previa debido a su puesto en el ranking, ha revivido en Nueva York con remontadas épicas contra la estadounidense Madison Keys (n.24) en tercera ronda y contra la polaca Iga Swiatek (n.8) este lunes en octavos de final.