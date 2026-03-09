Jannik Sinner volvió a ganar en Miami y rompió un récord de Novak Djokovic

EFE

El italiano Jannik Sinner alcanzó este lunes los octavos de final del Abierto de Miami tras derrotar al francés Corentin Moutet y superó el récord de Novak Djokovic de sets consecutivos ganados en torneos Masters 1000.

Sinner, número 2 del mundo, se deshizo de Moutet (n.33) por 6-1 y 6-4 en 1 hora y 11 minutos.

Con los dos de hoy, el italiano acumula 26 sets consecutivos, una racha que comenzó en el Masters 1.000 de París el año pasado. El récord previo de Djokovic, de 24, databa de 2016.

The moment Jannik Sinner broke Novak Djokovic’s record for the most consecutive sets won in Masters 1000 events by a man.



25 in a row.



Unbelievable.



🇮🇹🦊



pic.twitter.com/lvFKnUhHb4 — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) March 24, 2026

"Estoy muy contento, pero al mismo tiempo no juego por este tipo de cosas", dijo Sinner después del partido.

El italiano, que no perdió ningún juego, sumó 23 golpes ganadores por 11 de Moutet y se llevó el 87 % de los puntos con su primer saque y el 47 % con el primer servicio de su rival.

Sinner se medirá mañana en octavos de final al estadounidense Alex Michelsen (n.40), con el que se ha enfrentado dos veces, con dos victorias para el italiano.

Sinner no solo compite por conquistar Miami por segunda vez en su carrera, sino también para recortar la distancia que le separa de Carlos Alcaraz, ya eliminado, en el ranking ATP.

El italiano comenzó el torneo 2.150 puntos por detrás de Alcaraz, pero podría reducir la brecha a 1.190 si logra ganar el torneo.

Sinner conquistó Miami en 2024, pero no pudo defender su título el año pasado debido a la suspensión de tres meses que recibió tras un positivo por clostebol, una sustancia prohibida.