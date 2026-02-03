Los Patriots se quedan sin el apoyo de Tom Brady

Redacción FOX Deportes

Los New England Patriots no contarán con el apoyo de su último gran referente histórico, Tom Brady, quien se guardó sus pronósticos para el partido del próximo domingo.

Desde la salida de Brady, los ‘Pats’ no habían regresado a un partido por el trofeo Vince Lombardy; no obstante, el exmariscal de campo, que ganó seis anillos de campeón, no apoyará al cuadro que le encumbró.

“No tengo preferencias para el partido. Espero que gane el mejor. Es cierto, hubo un pequeño paréntesis, pero los Pats están de vuelta y deberá ser un momento muy emocionante para toda Nueva Inglaterra”, aseguró el ahora comentarista.

La postura de Brady, más allá de una inexistente ruptura con el equipo, se encamina más a su deseo de poder disfrutar del partido con ojos de aficionado, y también por el rol que ahora desempeña como propietario de Las Vegas, Raiders.

“Estuve con los Pats durante 20 años. Después pasé tres maravillosos años con Tampa y ahora soy dueño de los Radiers. Son recuerdos que quedarán siempre grabados en mí. Ahora solo quiero disfrutar como un aficionado más”, agregó.

Tom Brady llegó a disputar 10 Super Bowls en su etapa como jugador, en los que ganó 6 con Nueva Inglaterra y uno con los Tampa Bay Buccaneers.