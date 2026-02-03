Publicación: jueves 5 de febrero de 2026

Los Patriots se quedan sin el apoyo de Tom Brady

La gran estrella no apoyará a su exequipo en el Superdomingo

Los New England Patriots no contarán con el apoyo de su último gran referente histórico, Tom Brady, quien se guardó sus pronósticos para el partido del próximo domingo.

Desde la salida de Brady, los ‘Pats’ no habían regresado a un partido por el trofeo Vince Lombardy; no obstante, el exmariscal de campo, que ganó seis anillos de campeón, no apoyará al cuadro que le encumbró.

“No tengo preferencias para el partido. Espero que gane el mejor. Es cierto, hubo un pequeño paréntesis, pero los Pats están de vuelta  y deberá ser un momento muy emocionante para toda Nueva Inglaterra”, aseguró el ahora comentarista.

La postura de Brady, más allá de una inexistente ruptura con el equipo, se encamina más a su deseo de poder disfrutar del partido con ojos de aficionado, y también por el rol que ahora desempeña como propietario de Las Vegas, Raiders.

12 grandes momentos en la carrera de Tom Brady

En el Draft de 2000 fue tomado como la selección 199 global
Tras la lesión de Drew Bledsoe se convirtió en el titular con los New England Patriots
Llevó a los Patriots a ganar su primer Super Bowl, el XXXVI
Uno no era suficiente y ganó el Super Bowl XXVIII
El XXXIX fue el tercero de los Super Bowls que ganó
Unos años después llegó el Super Bowl XLIX
En el LIII se consolidó como el más ganador de la historia
En el LI se acabó el debate sobre quién es el más grande de la historia
En los Bucaneers consiguó el LIV y fue histórico
Fue cinco veces MVP del Super Bowl, dos veces ofensivo del año, tres veces All Pro y tres veces MVP de la liga
Su último juego lo disputó en la robda de comidines de 2022-2023 ante Los Dallas Cowboys, donde los 'Bucs' cayeron 31-14.
Lanzó para 89,214 yardas y 649 pases de touchdown.

“Estuve con los Pats durante 20 años. Después pasé tres maravillosos años con Tampa  y ahora soy dueño de los Radiers. Son recuerdos que quedarán siempre grabados en mí. Ahora solo quiero disfrutar como un aficionado más”, agregó.

Tom Brady llegó a disputar 10 Super Bowls en su etapa como jugador, en los que ganó 6 con Nueva Inglaterra y uno con los Tampa Bay Buccaneers.

