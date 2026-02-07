La simulación de Madden 26 ya tiene al ganador del Super Bowl LX

Hiram Marín

Al acercarse el Super Bowl LX, EA Sports publicó la simulación oficial de Madden NFL 26, la cual proyecta que los Seattle Seahawks derrotarían a los New England Patriots por 23‑20 en el gran juego.

Según el detalle de la simulación, Seattle mantendría una ligera ventaja y lograría la victoria con una jugada decisiva en los últimos segundos del partido.

Sam Darnold, quarterback de los Seahawks en la simulación, fue nombrado MVP con 289 yardas de pase y dos touchdowns sin intercepción. Esta predicción oficial fue realizada por EA con los parámetros de Madden 26 antes del Super Bowl real.

La simulación describe un partido intenso: Seattle abriría el marcador temprano y, aunque los Patriots empatarían en el tercer cuarto, los Seahawks cerrarían con un touchdown en tiempo añadido para asegurar el triunfo por tres puntos.

Este resultado proyectado por Madden destaca otra narrativa interesante para los aficionados al futbol americano y a los videojuegos deportivos. La simulación anual de Madden se ha convertido en un referente informal para especular cómo podría desarrollarse el Super Bowl.

Respecto a la precisión histórica de Madden en predecir Super Bowls, la serie de simulaciones anuales ha tenido un récord sólido: Madden ha acertado 13 de los 21 Super Bowls simulados hasta ahora, lo que representa una efectividad aproximada del 62 % al pronosticar el ganador.

Esto incluye algunas predicciones notables como la elección correcta en enfrentamientos pasados de títulos importantes. Aunque no es infalible, la predicción de Madden ha superado en general a muchas expectativas informales.

En los últimos años, Madden ha tenido altibajos en su precisión, con aciertos y fallos que reflejan la variabilidad de los enfrentamientos reales, pero sigue siendo una tradición anual esperada por aficionados, medios y apostadores.

La simulación de Madden NFL 26 añade otra historia previa al Super Bowl LX y alimenta el debate sobre qué equipo podría alzarse con el trofeo Vince Lombardi.