Weston McKennie víctima de insultos por parte de la grada de Parma

Redacción FOX Deportes

Juventus denunció este lunes que Weston McKennie recibió insultos racistas de la grada visitante tras la victoria del conjunto ‘Bianconero’ ante Parma al realizar ejercicios junto a los futbolistas que no jugaron y fue en ese momento cuando los ‘Tifosi’ del cuadro ‘Viola’ insultaron al estadounidense.

"Al término del partido contra el Parma, Weston McKennie fue objeto de expresiones discriminatorias de carácter racista por parte de algunas personas presentes en el sector visitante, mientras se ejercitaba en el campo con los compañeros que no habían participado en el partido", informó la 'Juve' en un comunicado.

"El Juventus condena enérgicamente este episodio y cualquier manifestación de racismo, y garantizará la máxima colaboración con los órganos de justicia deportiva para identificar a los responsables", añadió.

Por su parte, el Parma condenó públicamente la actitud de su afición: "El Parma Calcio, en referencia a los acontecimientos que tuvieron lugar anoche tras el partido disputado en el Allianz Stadium de Turín, condena firmemente cualquier forma de racismo y discriminación, tanto dentro como fuera del terreno de juego".