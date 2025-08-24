Juventus venció a Parma y empezó la Serie A con el pie derecho

Oscar Sandoval

Juventus derrotó 2-0 a Parma para conseguir su primer triunfo de la temporada en la Serie A, el duelo se definió en la segunda mitad con los goles de Jonathan David y Dusan Vlahovic que despertaron en Turín la esperanza de pelear por los primeros puestos.

Ganar por dos goles de diferencia colocó a la ‘Juve’ en la tercera posición de la tabla por detrás de Napoli y Como, es un inicio prometedor para los ‘Bianconeri’ que dominaron en el primer tiempo, pero sin lograr reflejar la superioridad en el marcador y dejando vivo al equipo parmesano.

Los locales acumularon llegadas al arco de Zion Suzuki en los primeros minutos del complemento hasta que Jonathan David terminó con la resistencia de los visitantes luego de ganarle la posición a su marcador rematando un centro de Kenan Yildiz a los 59 minutos.

Los ‘Bianconeri’ se quedaron con 10 hombres tras la expulsión de Andrea Cambiaso al 83 y cuando en el papel el final de partido se les iba a complicar, apareció Vlahovic en un contragolpe para definir el 2-0 y el primer triunfo de la ‘Juve’ en la campaña.