Santiago Giménez se queda solo en la delantera de Milan

Oscar Sandoval

Milan tendrá que reconstruirse después de una mala temporada que lo dejó fuera de competencias internacionales, el técnico será Massimiliano Allegri quien poco a poco va acomodando las piezas y entre ellas, la de Santiago Gimenez está solitaria como ‘9’. First step in the #CoppaItaliaFrecciarossa: AC Milan v Bari this August at San Siro 📆#SempreMilan pic.twitter.com/H4oKO77IYO — AC Milan (@acmilan) June 24, 2025

Será un curso de revancha para Gimenez en el futbol italiano, marcó y destacó en sus primeros partidos como ‘Rossonero’, pero después aparecieron una lesión y una racha sin gol que le apartaron de los planes de Sérgio Conceiçao.

El mexicano tendrá que ganarse la confianza de Allegri, pero contará con toda la atención del estratega en los primeros días y deberá aprovechar esa situación para ganarse la titularidad, ya que tendrá poca competencia cuando se integre a los entrenamientos.

Tammy Abraham, Luka Jovic y Francesco Camarda abandonarán el club y eso deja al ‘Bebote’ como unico centro delantero disponible hasta que lleguen los refuerzos.

La Gazzetta dello Sport señala que el técnico tiene dudas sobre el mexicano y asegura que “tendrá que convencerlo por completo durante el verano”.