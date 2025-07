Santiago Giménez no piensa dejar al Milan por la Roma

Enrique Gómez

Salir del Milan para llegar a la Roma tampoco se oye tan mal, pero es falso. Santiago Giménez se queda.

Previo a la final de la Copa Oro ante Estados Unidos, el delantero mexicano dio la cara ante los reportes que auguran su salida del club al que llegó apenas en enero, pues aseguró que ha hablado con la directiva y que confía que en su segunda temporada encontrará el máximo nivel en favor de su club y también pensando en el Mundial que se jugará en Norteamérica a mediados del próximo año.

“En Milan me siento como en casa, le doy gracias a Dios que me dé esa oportunidad. Se han filtrado rumores que iba a salir, pero estoy muy bien ahí, he hablado con la directiva, cuerpo técnico y la idea es que me quede”, dijo el delantero de 22 años en conferencia de prensa con la Selección Mexicana.

SANTI QUIERE BURLARSE DE PULISIC Y COMPAÑÍA!



El jugador de México, Santiago Giménez no escondió sus deseos de ganarle a Estados Unidos en la Final de la Copa Oro que se jugará este domingo. El delantero, explicó sus motivos…@JaliscoTV pic.twitter.com/Uz2JBlF2EW — Duro de Marcar (@DurodeMarcarGDL) July 6, 2025

“Trataré de mostrar mi mejor versión porque no quiero desaprovechar la oportunidad, la temporada que viene voy a dar lo mejor de mí porque además se viene el Mundial en casa”, añadió el ‘Chaquito’.

Sobre el partido ante el archirrival, Giménez se dijo muy motivado, pues además querrá ‘cantarle’ la victoria a sus compañeros estadunidenses en el Milan (Christian Pulisic y Yunus Musah), quienes se quedaron a hacer entrenar con su club en vez de atender el llamado de su nación en la Copa Oro.

“Muchas ganas porque al final es el clásico de Norteamérica y también porque tengo en el vestidor a Pulisic y Musah, quiero burlarme un poco de ellos. El tratar de competir, de ganar, luchar dentro del campo, es lo más lindo del futbol. Va a ser un gran partido; muy duro, queremos representar a nuestros paisanos”, dijo Giménez, quien espera hacer su primer gol en el torneo contra el rival más relevante.

Giménez no tuvo la mejor temporada en el Mian, de hecho, ni siquiera la terminó, pues estuvo suspendido por la tarjeta roja que vio justamente contra la Roma en el penúltimo partido, pero el gran equipo italiano sigue confiando en é y espera que el próximo año se posicione como un atacante de élite.

El Milan debuta en Serie A el 13 de agosto ante Cremonese.