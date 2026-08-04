Santiago Gimenez entraría en los planes de Lazio

Oscar Sandoval

Santiago Gimenez tiene complicado continuar en Milan. Una temporada completa sin marcar goles habría llevado al club a escuchar ofertas por el delantero mexicano, quien podría mantenerse en la Serie A.

Gonçalo Ramos es el '9' para el proyecto de Rúben Amorim y la salida de San Siro parece una posibilidad para Gimenez. A pesar de su prolongada sequía goleadora, el mexicano mantiene buen cartel en el futbol italiano y Lazio estaría dispuesto a apostar por su fichaje.

La Gazzetta dello Sport señala que Gennaro Gattuso y el atacante han sostenido "varias conversaciones telefónicas", en las que el técnico le explicó su proyecto con 'Las Águilas' y le transmitió que el conjunto romano es el mejor lugar "para relanzar su carrera".

La negociación no sería sencilla. Según el diario italiano, Lazio dispone de un margen económico limitado para afrontar el mercado de fichajes, mientras que Milan priorizaría una venta para recuperar parte de la inversión realizada en enero de 2025.

La misma publicación añade que Gattuso "está dispuesto a esperar" porque considera que Gimenez encaja en su sistema de juego y lo tendría como la principal prioridad para reforzar el ataque.