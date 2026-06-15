Rúben Amorin tiene en mente un delantero para Milan y no es Santiago Gimenez

Oscar Sandoval

Todo indica que Santiago Gimenez no sería futbolista de Milan la próxima temporada, los rumores apuntan a su salida y en los planes de Rúben Amorim hay prioridades, una de ellas el fichaje de un ‘9’ y sería Gonçalo Ramos quien no tiene un papel estelar en Paris Saint-Germain.

Welcoming our new head coach, Rúben Amorim ✍️ pic.twitter.com/N6JizMF9Fq — AC Milan (@acmilan) June 16, 2026

El panorama cambia día a día para Gimenez mientras disputa la Copa del Mundo con la Selección Mexicana, no marcó a lo largo de la temporada en la Serie A y una lesión lo apartó de la actividad, pero al final el resultado fue el mismo, una sequía que lo dejó mal parado ante la afición y la directiva.

Amorim tomará las riendas del conjunto ‘Rossonero’ y dentro de sus planes estaría Gonçalo Ramos, así lo asegura La Gazzetta dello Sport que señala que el estratega portugués lo convertiría “en el centro delantero titular” en su sistema de juego.

La publicación del diario italiano menciona que la operación entre PSG y Milan podría alcanzar los “40 millones de euros”, sin embargo, al quedarse sin Champions League, el equipo italiano tendrá que desprenderse de algunos jugadores para cuadrar las cuentas y uno de ellos podría ser el mexicano.