Regresó Johan Vásquez, el capitán del Genoa

Oscar Sandoval

Johan Vásquez se reintegró a la dinámica de Genoa después de su buen rendimiento con México en el Mundial 2026 y un merecido periodo de descanso. El club publicó una serie de fotografías con el mexicano como protagonista.

El conjunto 'Rossoblù' recuperó a una de sus piezas más importantes de cara al inicio de la temporada. El mexicano ya trabaja nuevamente para preparar el debut en la Serie A, programado para el 22 de agosto frente a Napoli.

En esta primera etapa, Vásquez se enfocará en recuperar la condición física antes de incorporarse por completo a los entrenamientos grupales. Además, está contemplado para la gira por Inglaterra y España, donde Genoa disputará amistosos frente a Leicester City, Bournemouth y Deportivo La Coruña.

El mexicano fue una de las figuras del 'Tri' durante la Copa del Mundo y sigue siendo un futbolista clave para Daniele De Rossi. En Genoa no esperan recibir ofertas por su capitán, quien se prepara para defender la camiseta del equipo italiano por cuarta temporada.