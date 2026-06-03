Oscar Sandoval
Rasmus Højlund, fichaje definitivo para Napoli
Tras una temporada a préstamo, Hojlund firmó contrato definitivo con Napoli
Rasmus Højlund aterrizó el verano pasado en Napoli cedido por Manchester United y con opción de compra, además de una serie de condiciones que completarían su fichaje al equipo italiano en caso de cumplirse y que terminaron por darse.
El rendimiento del danés fue bueno y con la clasificación de los ‘Azzurri’ a la próxima Champions League, abandonará al United para firmar un contrato a título definitivo con Nápoles.
El próximo equipo de Massimiliano Allegri estaría tomando forma y una pieza en ataque será Højlund quien terminó la temporada con 16 goles en 44 partidos. El danés fue el goleador de los napolitanos en Serie A con 12 anotaciones por lo cual su fichaje está garantizado.
Napoli anunció a traves de redes sociales que “ha completado el traslado permanente” del delantero por quien abonará 44 millones de euros luego de pagar seis millones al conjunto inglés por el préstamo, así lo informó Fabrizio Romano a través de las redes sociales.
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