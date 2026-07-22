Primer golpe para Massimiliano Allegri; Napoli cayó ante Arezzo

Redacción FOX Deportes

Napoli inició la era de Massimiliano Allegri con una derrota por 3-1 frente al Arezzo, recién ascendido a la Serie B, en su primer partido de preparación rumbo a la temporada 2026/27.

El equipo toscano abrió el marcador al minuto 12 con un gol de Alberto Cerri y amplió la ventaja tras el descanso gracias a Matteo Gilli. Los 'Azzurri' descontaron por conducto de Matteo Politano, quien aprovechó el rebote después de que el guardameta rival detuviera un penal, pero Shaka Mawuli sentenció el 3-1 definitivo en los minutos finales.

El debut de Allegri también estuvo marcado por las ausencias de varios referentes del plantel, entre ellos Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, David Neres y Stanislav Lobotka, quienes no participaron en el primer compromiso de la pretemporada.

Allegri inicia un nuevo proyecto con el objetivo de devolver al Napoli a la pelea por el 'Scudetto' y mejorar el rendimiento del equipo en las competiciones europeas, pero necesitará tiempo para implementar su estilo de juego.