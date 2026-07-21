Por 'accidente', la Roma mostró su nueva camiseta

Enrique Gómez

Como por accidente, la Roma develó su nueva camiseta y la presumió la renovación con Paulo Dybala.

En la celebración de su 99 aniversario, el equipo de la capital italiana reveló una fotografía con Paulo Dybala en un balcón, con cientos de aficionados delante de él. Pero no es solamente una imagen del jugador argentino con los fans, en realidad, es una postal con gran significado.

1. La Roma celebra su último cumpleaños antes del centenario

2. Con Paulo Dybala, se reitera que su renovación es un hecho

3. La nueva camiseta y el regreso del antiguo escudo es oficial

El nuevo jersey de la ‘Loba’ es de un color más brillante en comparación a la camiseta de la temporada pasada. De hecho, lleva dos tonos de rojo, iluminando las mangas de un tono más oscuro. Los vivos son en amarillo tanto para las franjas en los hombros como para el patrocinador y la marca. Y como el nuevo escudo solamente tiene estos dos colores, el contraste y la armonía de la camiseta es total.

Una calle angosta repleta de gente, un ídolo, un balcón y un escudo clásico. Más romano, imposible.

De cara a su 100 aniversario, la Roma fue en contra de las tendencias y en vez de minimizar su escudo, lo hizo más detallado. Así, con esta nueva imagen y con Paulo Dybala, el equipo se prepara para regresar a la Champions League después de siete años y de pelear por el título en la Serie A de Italia.