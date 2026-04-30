Pisa se despidió de la Serie A con derrota ante Lecce

Redacción FOX Deportes

Pisa cayó 2-1 ante Lecce y consumó su descenso a la Serie B tras solo una temporada en la máxima categoría. El resultado dejó sin margen de reacción al conjunto local, que no pudo sostener la categoría en su regreso a la élite.

El golpe fue inmediato y doloroso, al confirmarse el regreso a segunda división en el cierre del campeonato. Así terminó una campaña marcada por la irregularidad y la falta de resultados clave.

En el desarrollo del partido, Lecce mostró mayor contundencia en momentos decisivos para inclinar el marcador a su favor. Pisa compitió por lapsos, pero volvió a evidenciar problemas defensivos que arrastró durante toda la temporada.

Banda e Cheddira per i 3 punti! 💛❤️✅#PisaLecce pic.twitter.com/pvQ1QRcaUI — Lega Serie A (@SerieA) May 1, 2026

La diferencia estuvo en la eficacia, con el visitante capitalizando sus oportunidades frente al arco. Esa falta de solidez terminó por condenar a los locales en un duelo directo por la permanencia.

El 2-1 reflejó una tendencia constante de Pisa a lo largo del torneo, con dificultades tanto para defender como para cerrar partidos.

El equipo generó opciones, pero no tuvo la claridad necesaria en el último tercio para cambiar la historia. Los goles de Lecce marcaron la diferencia en un partido donde los errores se pagaron caro.

Al final, el rendimiento colectivo no alcanzó para sostener la categoría.

Como contexto en la lucha por no descender, el Hellas Verona también perdió la categoría en esta misma jornada. El desenlace dejó a ambos equipos sin posibilidades de permanencia en la Serie A.

Tras el silbatazo final, los jugadores del Pisa mostraron tristeza y frustración sobre el terreno de juego. La imagen reflejó el duro golpe de un descenso inmediato tras haber conseguido el ascenso recientemente.