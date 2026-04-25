Paulo Dybala volvió a la actividad en la Serie A

Redacción FOX Deportes

Paulo Dybala regresó a los terrenos de juego en el partido entre Bolonia y Roma tras tres meses de baja por una lesión en la rodilla izquierda, entró en el minuto 75 y disputó el tramo final del encuentro que concluyó con victoria romana por 0-2.

El argentino se perdió 14 partidos oficiales desde que una molestia en la rodilla izquierda, por la que fue sometido a una artroscopia que evidenció una afectación del menisco externo, le mantuvo fuera de los terrenos de juego desde el pasado 25 de enero, en el partido frente a Milan.

La ‘Joya’ que entró en la convocatoria para el 1 de marzo ante Juventus en la Serie A, aunque sin minutos, intentó probarse anteriormente en un entrenamiento que tuvo que abandonar al seguir aquejado, hasta que esta semana se reincorporó al grupo.

El mediapunta zurdo acumuló 17 partidos de la Serie A sin jugar en toda la temporada por problemas físicos.

Dybala, que está en su cuarta temporada en el club 'Giallorosso', encara una fase crucial de su carrera, pues termina contrato a final de campaña con 32 años entre rumores por su posible vuelta a Argentina.