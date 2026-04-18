Parma abrió el 'candado' para ganar como visitante

Redacción FOX Deportes

Parma dio el golpe como visitante en la jornada 33 de la Serie A, al imponerse por la mínima en Udine en un duelo cerrado y con pocas concesiones. El partido se resolvió en el complemento, tras un trámite parejo y con escasas ocasiones claras en la primera mitad.

El único gol del encuentro llegó al minuto 51, obra de Nesta Elphege, quien aprovechó una jugada bien construida para definir y romper el cero. Ese tanto terminó siendo definitivo en un partido donde las defensas se impusieron y el margen de error fue mínimo.

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Udinese intentó reaccionar tras verse abajo en el marcador, pero careció de claridad en el último tercio y no logró generar opciones suficientes para igualar. Parma, por su parte, gestionó la ventaja con orden y disciplina, cerrando espacios y sosteniendo el resultado hasta el final.

Con este resultado, ambos equipos se mantenían en la zona media de la tabla antes del encuentro, con Udinese alrededor del 11º lugar con 43 puntos y Parma 12º con 36 unidades, por lo que la victoria permite a los visitantes acercarse en la clasificación y meter presión directa en esa pelea.